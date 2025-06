Um testemunho duro: «O meu maior sonho é ser mãe...e não consigo!»

Há 2h e 57min

No «Dois às 10», Mariana teve uma infância difícil e sonha ser mãe e poder criar um filho como gostava de ter sido criada. Quer dar-lhe o que gostava de ter tido muitas vezes e não teve. Mas a vida pregou mais uma rasteira à Mariana e apesar das dificuldades não desiste e trava agora uma luta para ter um filho. Mariana conta que cresceu numa casa de acolhimento e o facto de ter crescido no seio de uma família disfuncional a fez querer ser mãe e dar aos filhos algo que ela não teve, teve sempre o desejo de construir a própria família. Diz que desde o início sabia que ia ser um processo difícil, mas não desistiu e começou uma longa caminhada de tratamentos de FIV (fertilização in vitro). No meio dos tratamentos teve de fazer algumas cirurgias, mas nem isso a demoveu. Saiba mais em TVI Player