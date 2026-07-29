Um testemunho impressionante! Jéssica: «Conheci o horror às mãos dos meus pais»

Há 2h e 46min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Jéssica que só aos 11 anos conheceu o pai biológico. Depois de anos separados voltaram a juntar-se e a família mudou-se para a Suiça. Quando lá chegou percebeu que a vida que sonhava ter era o oposto. Enfrentou condições penosas e chegou mesmo a ser expulsa de casa com apenas 16 anos. Fez coisas das quais não se orgulha. Acaba mesmo por dizer que este terror que viveu acabou por marcá-la.