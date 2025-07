Uma extraordinária mudança de visual que curou feridas do passado

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», recebemos a nova Leonor. Apesar de ter recuperado o peso saudável, ela mantinha marcas físicas profundas de anos de oscilações extremas de peso. O peito perdeu volume e sustentação, a pele da barriga e das coxas apresentavam uma flacidez acentuada. A Dr.ª Filipa Oliveira explica que foi feita uma mastopexia com implantes para corrigir e reposicionar o peito, uma mini-abdominoplastia para retirar o excesso de pele na zona inferior da barriga e radiofrequência interna e externa nas coxas para melhorar a firmeza da pele. Para Leonor, esta transformação foi o fechar de um ciclo de dor e o dar início a uma nova vida com mais confiança e autoestima.