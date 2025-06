Uma imagem inesquecível: «Tirei as calças e vi os pés do meu filho a querer sair»

Há 1h e 32min

No «Dois às 10», Andreia reviveu momentos de grande apreensão durante a sua gravidez. A confirmação de que o bebê estava prestes a nascer prematuramente gerou um verdadeiro «pânico no hospital». Andreia descreve o cenário caótico: «Era uma cara de pânico. Ficaram todas». A situação exigiu uma intervenção rápida e coordenada da equipa médica. A urgência em evitar o parto prematuro levou os médicos a adotarem medidas drásticas. Andreia recorda o momento em que a colocaram «de pernas para o ar», numa tentativa desesperada de prolongar a gestação. O repouso absoluto tornou-se a prioridade, com Andreia impossibilitada de fazer qualquer esforço. A tensão era palpável, com todos conscientes dos riscos envolvidos. O medo pairava no ar, mas a esperança de um final feliz permanecia acesa. Saiba mais em TVI Player