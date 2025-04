Uma infância marcada pelo bullying: «Sentia-me feia e chamavam-me cara de bicho»

Há 2h e 17min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ema, que nasceu sem marcas, mas a sua vida mudou drasticamente. Com apenas uma semana de vida, surgiu-lhe «um sinal pequenino preto aqui na zona do nariz» que se foi alastrando pela face. O angioma não só afetou a sua aparência física, causando um inchaço tão grande que, segundo a sua mãe, chegava a bater no ombro, mas também teve um impacto devastador na sua autoestima e bem-estar emocional. Ema descreve a dor da infância, marcada por bullying e olhares de estranhamento. Um dos momentos mais dolorosos foi quando um colega a chamou de «cara de bicho» no autocarro, uma experiência que a fez sentir-se isolada e incompreendida. Ema confessa que os olhares das pessoas a magoavam mais do que as palavras, transmitindo «nojo, olhares de desprezo, de não quero ser amigo desta pessoa». Saiba mais em TVI Player