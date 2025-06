Uma reviravolta e um encontro inesperado em julho mudarão tudo para estes signos

Há 2h e 27min

No «Dois às 10», Joana Dias adianta que julho promete ser um mês de grandes surpresas e mudanças para vários signos do zodíaco. Joana Dias revela que uma reviravolta importante e um encontro inesperado poderão transformar tudo, especialmente no amor, no trabalho e na saúde. Prepare-se para alertas especiais para Capricórnio, que poderá enfrentar alterações na sua fonte de rendimentos e deve estar atento às constipações, enquanto Aquário se destaca pela sensualidade e pela necessidade de equilíbrio nas relações. Já Peixes, especialmente os solteiros, podem viver um encontro surpreendente que mudará o rumo da sua vida, com ainda novidades financeiras a caminho.