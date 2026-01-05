Valter Carvalho recorda conversa com Noélia: “Nem sei porque é que tu estás aqui”

Há 2h e 27min

No “Dois às 10”, recebemos Valter Carvalho para uma conversa aberta sobre a sua saída inesperada na 2.ª gala da “1.ª Companhia”. Apesar de ser considerado o recruta melhor preparado fisicamente, foi o primeiro expulso da competição, numa decisão que surpreendeu todos. Valter Carvalho partilha como viveu esta experiência intensa, o que correu menos bem, as emoções do momento da expulsão e o que leva consigo depois de ver o sonho terminar tão cedo.