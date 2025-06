Há 1h e 24min

No «Dois às 10», Valter Hugo Mãe partilhou uma história profundamente comovente sobre a perda do seu sobrinho, que faleceu aos 16 anos. O escritor revelou o momento de dor intensa em que, sentindo-se impotente perante a tragédia, foi pedir a um santo que trocasse a sua vida pela do jovem, numa demonstração sincera do amor e do desespero que marcou esta fase difícil da sua vida.