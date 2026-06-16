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Velas artesanais dão nova vida a jovem com autismo

Há 1h e 58min
Velas artesanais dão nova vida a jovem com autismo - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história de Martim, um jovem com diagnóstico de autismo, enfrentou sérios desafios na sua integração escolar. Para o ajudar a combater a ansiedade, a sua mãe criou uma estratégia terapêutica inovadora: a produção de velas aromáticas. O que começou por ser um simples passatempo transformou-se no projeto "Flores Essenciais", uma marca artesanal que hoje serve de voz e ferramenta de autonomia para o Martim. Entre aromas e ceras, mãe e filho encontraram uma forma única de comunicação, provando que o talento e a dedicação conseguem superar qualquer barreira social.
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