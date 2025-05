Hoje às 10:44

No «Dois às 10», Vera de Melo apresenta o seu primeiro livro infantil, «Tu Nasceste Para Ser Feliz», uma obra que, apesar de direcionada aos mais novos, oferece uma mensagem poderosa para todas as idades. A autora destaca que o livro aborda o desafio inerente a todas as crianças: o de serem felizes. Saiba mais em TVI Player