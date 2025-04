Violência doméstica: «Era uma prisioneira nas mãos do meu marido» - 22 anos de um terror que teve início 8 dias após o casamento

1 abr, 11:59

No «Dois às 10», Paula recorda os 22 anos de violência doméstica e o suicídio do marido, revelando as tentativas de internamento e a complexa relação entre o álcool e as agressões. Paula tentou internar o marido várias vezes, procurando ajuda para o seu problema com o álcool, na esperança de que ele pudesse «fazer um tratamento ao álcool, que ele vai se tratar». No entanto, estas tentativas foram infrutíferas, com o marido a abandonar os tratamentos precocemente. A entrevistada descreve um ciclo de agressões e dependência emocional, onde se sentia presa e incapaz de abandonar o agressor. Paula reflete sobre o impacto da violência nos filhos e a sua própria dificuldade em libertar-se, admitindo que, se o marido não tivesse morrido, provavelmente ainda estaria com ele. A história de Paula é um testemunho da complexidade da violência doméstica e da dificuldade em romper com um ciclo de abuso. Saiba mais em TVI Player