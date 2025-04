Vitor emociona-se ao falar da irmã Rita diagnosticada com paralisia cerebral: «É o maior poder de inspiração»

1 abr, 11:29

No «Dois às 10», Vitor partilha a história da sua irmã Rita, diagnosticada com paralisia cerebral após o nascimento. Recorda o impacto que Rita teve na sua vida, levando-o a amadurecer rapidamente e a colocar o sonho de jogar futebol em segundo plano. A decisão de Vitor de ajudar a família é inabalável, não se arrependendo de ter deixado o futebol para estar presente e apoiar os pais e a irmã. «A Rita, digamos, é o maior poder de inspiração que eu e quem gosta da Rita possa ter», afirma emocionado. O futuro de Rita é uma preocupação constante para Vitor, que promete que ela terá uma vida normal e que nunca lhe faltará nada. É revelado que Rita está emocionada ao ouvir a conversa e que é muito inteligente, consciente dos sacrifícios feitos por ela e pelos outros, mas que nunca desiste. Vitor conclui que os sacrifícios que Rita faz no dia a dia também valem a pena, pois «ela não desiste nunca». Saiba mais em TVI Player