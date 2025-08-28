Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»

Hoje às 12:09

No «Dois às 10», Raquel Cabral emocionou-se ao recordar a perda do marido Jorge, que faleceu há três meses devido a um cancro raro nos canais biliares. Após 26 anos juntos, Raquel viu a sua vida mudar radicalmente, enfrentando sozinha o luto e a responsabilidade de cuidar dos dois filhos, Alicia e Ivan.

Durante a conversa, Raquel falou sobre os últimos momentos com Jorge, a coragem que ele manteve até ao fim e a forma como a família tentou manter a esperança durante os difíceis meses de tratamento.