Viver com alergias capazes de matar - Com apenas 16 anos já esteve me risco de vida mais de 20 vezes

Há 53 min

No «Dois às 10», Cláudia partilha a luta diária com as alergias graves da filha, Kiki, conta que a levaram ao hospital mais de 20 vezes. A história de Kiki é um alerta para os perigos das alergias, que no seu caso, se manifestam não só através da alimentação, mas também por inalação e contacto. Kiki recorda: «A partir de uma certa altura tive que começar a ter cuidado não só com o que eu comia, mas também com o ambiente». A jovem teve de abdicar de muitas coisas, como o ballet, devido ao cansaço e dores articulares provocadas pela doença. Cláudia vive em constante alerta, garantindo que a filha tem os cuidados médicos necessários e sabendo como atuar em caso de emergência. Apesar das dificuldades, Cláudia incentiva a filha todos os dias, lembrando-a que a doença não a define. Saiba mais em TVI Player