Voz ‘sai’ da casa e ‘aparece’ de forma nunca antes vista

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», o anúncio da nova gravidez de Rúben e Tatiana Boa Nova está a dar que falar e não deixou ninguém indiferente. O casal, conhecido pela sua participação na terceira edição da «Casa dos Segredos», revelou que está à espera do segundo filho, numa data muito especial: o dia 24 de junho, Dia de São João e também o aniversário de casamento dos dois. A revelação foi feita de forma emotiva através das redes sociais, com um vídeo em família que inclui imagens da ecografia e um momento especial protagonizado pela emblemática Voz do reality show: «Esta é a Voz. Rúben, Tatiana e Lourenço podem revelar o segredo ao público. A Voz confirma. Este é o segredo dos Boa Nova.»

O casal, que já é pai de Lourenço, de seis anos, está a viver uma fase de grande felicidade e amor, algo que ficou evidente na partilha feita. Nos comentários à publicação, multiplicam-se as mensagens de carinho e felicitações pela chegada de mais um membro à família Boa Nova