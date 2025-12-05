Yara, filha de Bruna e Sérgio Rossi, confessa: «As pessoas têm muita dificuldade em nos desapegar»

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», recebemos Yara, filha de Bruna e Sérgio Rossi. A polémica que recentemente envolveu a jovem acendeu debates e comentários, mas, para a cantora, o assunto está mais do que encerrado. Serena e focada, Yara fez questão de sublinhar que prefere dedicar a sua energia à música, evitando alimentar controvérsias ou dar palco a quem, segundo ela, não o merece. Com firmeza e maturidade, mostrou que o seu caminho seguirá guiado pelo talento e não por polémicas.