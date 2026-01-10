Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
1ª Companhia - 10 de janeiro de 2026

Ontem às 16:35
Com Alice Alves.

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
1

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:04
2

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:32
3

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
4

O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave

V+ TVI
6 jan, 14:09
5

«Ela diz que vai ser menina»: namorado de Fanny mostra-se entusiasmado com a próxima fase da relação

V+ TVI
9 jan, 12:39
6
pri Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Dois às 10
9 jan, 08:53

Filho e neto de figuras públicas, Noah tomou a decisão de mudar de sexo e hoje vive feliz ao lado da namorada

V+ TVI
9 jan, 14:38

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

1ª Companhia
8 jan, 22:35

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Novelas
9 jan, 09:34

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Dois às 10
8 jan, 15:45

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

1ª Companhia
8 jan, 21:57

Recrutas dançam ao som da canção especial de Joana D'arc: «Isto é como na tropa...»

1ª Companhia
Ontem às 20:41

Balanço da recruta da semana: Soraia Sousa junta-se a algumas recrutas e debatem como correu o desafio

1ª Companhia
Ontem às 20:15

De chorar a rir: Filipe Delgado é chamado à atenção por instrutor e o resultado é hilariante

1ª Companhia
6 jan, 18:32

Amor à Prova: Tomás pressiona Cris para se manter afastado do filho

Amor à Prova
9 jan, 22:00

1ª Companhia
Ontem às 16:35

De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas

1ª Companhia
9 jan, 09:23
Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto

Momento certo
Há 45 min

A emoção de um último desejo: «Cuidem do meu filho!» - Sobrinho muda por completo a vida de Manuela

Momento certo
Há 45 min

«Sinto-me tão sozinha, preciso de encontrar os meus irmãos» - Uma história de solidão e esperança

Momento certo
Há 45 min

Gina põe Leandro na linha: «Não vou sustentar um encostado»

A Protegida
Há 49 min

Clarice repreende a filha: «Tu estás a assustar-me, Mónica. Estás louca»

A Protegida
Há 50 min

A Protegida: «O Jorge morreu hoje de manhã num acidente de carro horrível»

A Protegida
Há 51 min
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09