1ª Companhia - Diário - 10 de fevereiro de 2026
Ontem às 19:10
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
1
Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting
Novelas
19 mai 2025, 15:38
2
Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira
1ª Companhia
Ontem às 12:27
3
É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento
1ª Companhia
Ontem às 12:15
4
Prestes a fazer 82 anos, Lili Caneças toma finalmente a decisão que estava a adiar
V+ TVI
Ontem às 16:25
5
Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Ontem às 12:37
6
EM DESTAQUE
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Ontem às 11:42
Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Ontem às 12:37
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Ontem às 15:49
Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz
1ª Companhia
Ontem às 12:42
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Ontem às 11:12
Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista
Dois às 10
Ontem às 11:26
TVI PLAYER
Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados
Amor à Prova
Ontem às 22:25
TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM
Dois às 10
Há 3h e 25min
Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão
Terra Forte
Ontem às 23:15
1ª Companhia - Extra - 11 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Hilariante. No meio de caos, Filipe Delgado come tranquilo e o Instrutor chama-o à atenção
1ª Companhia
Há 1h e 4min
Nova derrocada em Almada: "Terras completamente permeáveis e ensopadas pela água"
CNN Breaking News
Há 26 min
A ACONTECER
De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online
Dois às 10
Há 23 min
Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”
Dois às 10
Há 33 min
Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"
Dois às 10
Há 37 min
Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo
Dois às 10
Há 1h e 26min
Em 4 anos, Liliana perdeu o marido e ficou sem nada após dois incêndios
Dois às 10
Há 1h e 37min
Pai de ator da TVI sofre grave problema de saúde e filho assume papel de cuidador
Dois às 10
Há 1h e 48min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy
Novelas
Hoje às 08:57
Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer
Novelas
Há 3h e 51min
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Ontem às 15:49
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
Ontem às 14:49
Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro
Novelas
Há 3h e 25min