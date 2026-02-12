TVI PLAYER
1ª Companhia - Diário - 12 de fevereiro de 2026
Ontem às 19:10
Com Marta Cardoso.
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
V+ TVI
11 fev, 13:05
1
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
2
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar
1ª Companhia
10 fev, 10:37
3
Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»
1ª Companhia
31 jan, 15:11
4
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
1ª Companhia
10 fev, 09:32
5
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira
1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»
Dois às 10
Ontem às 11:52
«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira
1ª Companhia
Ontem às 12:10
Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração
Dois às 10
Ontem às 11:23
Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI
V+ TVI
11 fev, 17:36
Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»
1ª Companhia
11 fev, 18:43
Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional
Dois às 10
Ontem às 15:48
Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Dois às 10 - Primeira entrevista do instrutor Marques fora da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”
Dois às 10
Ontem às 11:27
Terra Forte - Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:32
Amor à Prova - 12 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:34
Amor à Prova: Cris enfrenta Tomás com uma forte acusação
Amor à Prova
11 fev, 22:25
Susana Dias Ramos descreve experiência assustadora ao passar por Coimbra a caminho de Lisboa
Dois às 10
Há 7 min
“Já se viram nus?”. Cláudio Ramos questiona que só terá intimidade depois do casamento
Dois às 10
Há 10 min
Jovens decidem adiar intimidade até depois do casamento. Cristina Ferreira reage: “Não entendo. Qual é o mal?”
Dois às 10
Há 16 min
Casal jovem revela que só terá intimidade depois do casamento: "Tomámos esta decisão de não avançar"
Dois às 10
Há 16 min
Ana Duarte confessa reviravolta na sua relação: “Era um bocadinho tóxica”
Dois às 10
Há 29 min
Em direto, Ana Duarte é surpreendida pelo namorado, com quem reatou depois de sair do “Big Brother Verão”
Dois às 10
Há 30 min
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido
Novelas
Ontem às 09:25
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se
Novelas
Ontem às 10:21
“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais
Novelas
11 fev, 15:57
«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar
Novelas
11 fev, 14:56
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António
Novelas
Ontem às 08:56