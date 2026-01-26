Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
1ª Companhia - Diário - 26 de janeiro de 2026

Ontem às 19:05
1ª Companhia - Diário - 26 de janeiro de 2026 - TVI

Com Nuno Eiró.

João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

Secret Story
Ontem às 12:52
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

1ª Companhia
Ontem às 17:28
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Secret Story
5 dez 2025, 12:56
Inverno, humidade e roupa molhada? Este método japonês seca a roupa três vezes mais depressa

V+ TVI
Ontem às 12:38
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa

Dois às 10
Ontem às 12:04
A emotiva declaração de Marcia Soares a Francisco Monteiro que derreteu os fãs: «Feitinhos um para o outro»

1ª Companhia
Há 1h e 43min

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Dois às 10
Há 1h e 33min

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Novelas
Há 1h e 33min

Famosa portuguesa que desistiu de ser atriz para ser influencer queixa-se da falta de reconhecimento

V+ TVI
Ontem às 18:52

Lembra-se da menina Catarina, de "Os Batanetes"? Afastou-se da TV e mudou completamente de vida

V+ TVI
Ontem às 17:29

Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

Dois às 10
Há 2h e 15min

Amor à Prova: Cris é detido

Amor à Prova
Ontem às 21:40

1ª Companhia - Extra - 27 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
24 jan, 21:25

Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor

Terra Forte
Ontem às 22:45

Dois às 10 - Primeira entrevista de Rodrigo Castelhano após ser expulso da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Só rir: Filipe Delgado fala e canta sozinho durante a noite

1ª Companhia
Há 2h e 59min
Após 15 anos de casamento, Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade

Dois às 10
Há 1h e 1min

Mariana - 27 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00

1ª Companhia - Extra - 27 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

Ninguém como tu - 26 de janeiro de 2026

Ninguém como tu
Ontem às 23:55

Terra Forte: «Está mais do que na hora de acabar com esta mentira»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Manuel vai regressar para 'salvar' Flor?

Terra Forte
Ontem às 23:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
Ontem às 10:59

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
25 jan, 11:26

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Novelas
Ontem às 16:06

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Novelas
Ontem às 13:53

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Novelas
Ontem às 14:25

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
Ontem às 09:29