1ª Companhia - Diário - 28 de janeiro de 2026
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir
Dois às 10
26 jan, 16:00
1
Emoção à flor da pele: filha de Marisa e Pedro Jorge vive dia que nunca vai esquecer
1ª Companhia
Ontem às 14:54
2
Marisa com os filhos
1ª Companhia
12 jan, 09:56
3
Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros
12 jan, 10:14
4
Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta
1ª Companhia
Ontem às 18:53
5
“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais
Novelas
Ontem às 15:38
6
«Fiquei sem ar e derreti»: Solteiro, Francisco Monteiro “lança charme” a Marcia Soares. Mas leva aviso
1ª Companhia
Ontem às 12:30
Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»
Dois às 10
Ontem às 15:45
Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites
Novelas
Ontem às 15:58
Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa
1ª Companhia
Ontem às 15:53
«Sei que era um sonho dela»: aos 40 anos, famosa jornalista portuguesa anuncia a chegada do primeiro filho
V+ TVI
Ontem às 13:43
«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira
Novelas
Ontem às 13:44
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira
Novo Dia
Há 1h e 51min
Amor à Prova - 27 de janeiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:54
Eleições Presidenciais: veja aqui o debate de António José Seguro e André Ventura na íntegra
Presidenciais 26
Ontem às 22:43
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
Novo Dia
Há 1h e 51min
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal
Presidenciais 26
Ontem às 22:23
Terra Forte - Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:37
Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”
Dois às 10
Há 4 min
Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário
Dois às 10
Há 7 min
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
Dois às 10
Há 9 min
Liliana revela surpresa na relação com Fábio: “Nunca pensei”
Dois às 10
Há 9 min
Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”
Dois às 10
Há 22 min
Cristina Ferreira reage à tempestade que Portugal atravessa: «Foi uma noite difícil»
Dois às 10
Há 22 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
26 jan, 10:59
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
25 jan, 11:26
«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento
Novelas
26 jan, 16:06
Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves
Novelas
26 jan, 13:53
Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»
Novelas
26 jan, 14:25
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
26 jan, 09:29