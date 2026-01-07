Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

1ª Companhia - Diário - 7 de janeiro de 2026

Ontem às 19:15
1ª Companhia - Diário - 7 de janeiro de 2026 - TVI

Com Marta Cardoso.

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
1

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

1ª Companhia
Ontem às 18:24
2

Após as últimas notícias sobre Maycon Douglas, Renata Reis expõe mensagens que recebeu

V+ TVI
Ontem às 12:42
3

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:48
4

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 21:22
5

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

1ª Companhia
Ontem às 19:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

pri De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ

Dois às 10
Há 2h e 4min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

Novelas
Há 2h e 33min

Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

1ª Companhia
Há 1h e 34min

Jornalista partilha com os portugueses: "Há quase oito anos perdi a minha filha. Entrei noutro tipo de vício..."

Dois às 10
Ontem às 17:45

«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez

Novelas
Ontem às 16:32

Longe da televisão, ator dos "Morangos com Açúcar" vive drama familiar: «Não há mais nada a fazer...»

V+ TVI
Ontem às 17:26

TVI PLAYER

1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?

Amor à Prova
Ontem às 22:10

Kina conta história impressionante: «O meu irmão deu-me um tiro na cabeça aos 4 anos»

1ª Companhia
Há 1h e 3min

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

Dois às 10
Há 47 min

Goucha - «Casa dos Segredos»: Maycon foi o sexto classificado do reality show da TVI!

Goucha
8 jan 2025, 16:50

Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?

Dois às 10
Ontem às 12:37
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diziam que Miguel nunca iria andar ou falar. Hoje, impressiona com a sua profissão

Dois às 10
Há 14 min

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

Dois às 10
Há 47 min

Mariana - 8 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00

1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Amor à Prova: «Vou dar notícias que podem ajudar ou virar de pernas para o ar a vida de várias pessoas»

Amor à Prova
Ontem às 23:06

Terra Forte: Sammy e António confrontam-se e trocam ameaças físicas

Terra Forte
Ontem às 23:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Novelas
6 jan, 11:22

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Novelas
Ontem às 09:24

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Novelas
Ontem às 14:39

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Novelas
Ontem às 14:59

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Novelas
Ontem às 14:15

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Novelas
3 jan, 14:12