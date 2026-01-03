TVI PLAYER
1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026
Hoje às 16:25
Com Alice Alves.
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
1
Novos dados no desaparecimento de Maycon: «Não há indícios do…»
Secret Story
Hoje às 12:01
2
02:16
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
Secret Story
Hoje às 14:29
3
01:40
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
Em Família
Hoje às 14:30
4
01:12
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
Secret Story
Hoje às 14:22
5
Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente
1ª Companhia
Há 3h e 25min
6
EM DESTAQUE
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Secret Story
Ontem às 15:12
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio
1ª Companhia
Ontem às 13:35
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
Ontem às 16:19
Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante
1ª Companhia
Ontem às 15:40
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
Ontem às 10:50
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
Ontem às 11:45
TVI PLAYER
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar
Jornal Nacional
Hoje às 11:49
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
Secret Story
Hoje às 14:29
1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 16:25
Recrutas sentem-se mal e são assistidos na enfermaria
1ª Companhia
Há 2h e 22min
A Protegida - Aruna faz ultimato a Virgílio
A Protegida
Ontem às 23:15
1ª Companhia - Extra - 2 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:50
A ACONTECER
1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 16:25
A Sentença: «Vacina Experimental» e «Pai em Missão»
A Sentença
Hoje às 14:25
TVI Jornal - 03 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 03 de janeiro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:20
Em Família - 03 de janeiro de 2026
Em Família
Hoje às 09:10
Diário da Manhã - 3 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
Ontem às 09:00
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
Ontem às 10:28
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
Ontem às 11:21
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
Ontem às 09:59
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
Ontem às 10:09