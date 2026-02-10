TVI PLAYER
1ª Companhia - Especial - 10 de fevereiro de 2026
Ontem às 21:55
Com Maria Botelho Moniz.
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
1
Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting
Novelas
19 mai 2025, 15:38
2
Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira
1ª Companhia
Ontem às 12:27
3
É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento
1ª Companhia
Ontem às 12:15
4
Prestes a fazer 82 anos, Lili Caneças toma finalmente a decisão que estava a adiar
V+ TVI
Ontem às 16:25
5
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
1ª Companhia
Ontem às 11:18
6
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Ontem às 11:42
Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Ontem às 12:37
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Ontem às 15:49
Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz
1ª Companhia
Ontem às 12:42
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Ontem às 11:12
Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista
Dois às 10
Ontem às 11:26
Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados
Amor à Prova
Ontem às 22:25
TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM
Dois às 10
Há 2h e 39min
Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão
Terra Forte
Ontem às 23:15
1ª Companhia - Extra - 11 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Comandante Moutinho dá o mote para o alerta vermelho: fogo e a busca por comida são palavras de ordem nesta missão
1ª Companhia
Há 1h e 8min
Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico
Amor à Prova
9 fev, 22:45
Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo
Dois às 10
Há 40 min
Em 4 anos, Liliana perdeu o marido e ficou sem nada após dois incêndios
Dois às 10
Há 51 min
Pai de ator da TVI sofre grave problema de saúde e filho assume papel de cuidador
Dois às 10
Há 1h e 2min
Ricardo de Sá expõe lado da sua vida que nunca tinha falado: “Ninguém quer isto”
Dois às 10
Há 1h e 8min
Ator da TVI comove ao contar que é um dos cuidadores do pai e da avó
Dois às 10
Há 1h e 11min
Aos 81 anos, Lili Caneças revela o alimento que faz parte da sua dieta e a mantém em forma
Dois às 10
Há 1h e 45min
Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy
Novelas
Há 3h e 38min
Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer
Novelas
Há 3h e 5min
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Ontem às 15:49
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
Ontem às 14:49
Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro
Novelas
Há 2h e 39min