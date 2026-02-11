TVI PLAYER
1ª Companhia - Especial - 11 de fevereiro de 2026
Ontem às 21:55
Com Maria Botelho Moniz.
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
V+ TVI
Ontem às 13:05
1
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
1ª Companhia
10 fev, 11:18
2
Alice Alves fala da separação
Secret Story
25 nov 2025, 12:42
3
Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM
1ª Companhia
Ontem às 16:23
4
Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»
1ª Companhia
31 jan, 15:11
5
Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI
V+ TVI
Ontem às 17:36
6
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 16:45
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido
Novelas
Há 55 min
Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»
Dois às 10
Ontem às 15:48
Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»
1ª Companhia
Ontem às 18:43
“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país
Novelas
Ontem às 16:04
Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»
Dois às 10
Ontem às 14:51
Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra
CNN Meia Noite
Há 2h e 0min
Amor à Prova - 11 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:36
Amor à Prova: Cris enfrenta Tomás com uma forte acusação
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Terra Forte - Terra Forte: Trabalhadores unem-se contra Maria de Fátima - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:30
1ª Companhia - Extra - 12 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:10
Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados
Amor à Prova
10 fev, 22:25
Mariana - 12 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:55
1ª Companhia - Extra - 12 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:10
Terra Forte- Rufino envia uma ameaça a Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: «Mesmo que se prove que a Rosinha é tua filha, eu quero namorar com ela»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Maria de Fátima entra em fúria: «É para mandar embora»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: «Continuamos em greve enquanto não pedir desculpa à sua irmã e reconhecer os seus direitos»
Terra Forte
Ontem às 23:52
Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy
Novelas
Ontem às 08:57
Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer
Novelas
Ontem às 09:30
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
10 fev, 16:21
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
10 fev, 15:49
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro
Novelas
Ontem às 09:56