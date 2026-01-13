Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

1ª Companhia - Especial - 13 de janeiro de 2026

Ontem às 21:30
1ª Companhia - Especial - 13 de janeiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV

V+ TVI
Ontem às 15:46
1

Todos conhecem, mas poucos sabem: Filipe Delgado é a voz de um dos maiores êxitos das novelas da TVI

1ª Companhia
Hoje às 09:57
2

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Novelas
Ontem às 14:58
3

Inconsolável. Pedro Barroso levanta-se durante entrevista e pede abraço a Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 1h e 39min
4

Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias

1ª Companhia
7 jan, 10:40
5

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
8 set 2025, 14:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cláudio Ramos e Pedro Jorge frente a frente pela primeira vez: «Fiquei mesmo muito chateado»

1ª Companhia
Há 2h e 10min

Pedro Barroso faz revelações inéditas sobre desistência da 1ª Companhia: «Nunca falei muito sobre isto»

1ª Companhia
Há 1h e 22min

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
Há 2h e 29min

pri Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»

1ª Companhia
Há 3h e 10min

Dias antes de entrar na 1.ª Companhia, Filipe Delgado concretizou um dos seus sonhos: «Finalmente»

V+ TVI
Há 2h e 43min

Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»

1ª Companhia
Há 2h e 37min

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
Ontem às 22:00

A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 13min

Em lágrimas, Pedro Barroso pede abraço a Cláudio Ramos: “Já me entalaste”

Dois às 10
Há 1h e 42min

Noélia e Filipe Delgado fazem desabafo hilariante com as câmaras: e não imagina a quem é que se dirigem!

1ª Companhia
Há 1h e 16min

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

Dois às 10
Há 2h e 20min

1ª Companhia - Extra - 13 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Amor à Prova: São faz uma exigência a Cris

Amor à Prova
Há 53 min

A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 13min

Após desistência, Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas perante Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 16min

Em lágrimas, Pedro Barroso pede abraço a Cláudio Ramos: “Já me entalaste”

Dois às 10
Há 1h e 42min

Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas com pergunta de Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 1h e 43min

Pedro Barroso sobre confrontos na “1.ª Companhia”: “Quando sou atacado…”

Dois às 10
Há 1h e 46min
Mais

NOVELAS

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
Há 2h e 29min

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

Novelas
Há 3h e 22min

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Novelas
Há 3h e 4min

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Novelas
Ontem às 16:32

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

Novelas
Hoje às 10:07

2ª Temporada de «Ninguém como Tu» estreia dia 19 de janeiro

Novelas
7 jan, 16:20