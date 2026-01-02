Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
1ª Companhia - Especial - 2 de janeiro de 2026

Ontem às 21:40
1ª Companhia - Especial - 2 de janeiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz

EM DESTAQUE

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Secret Story
Ontem às 15:12

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

1ª Companhia
Ontem às 13:35

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
Ontem às 16:19

Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante

1ª Companhia
Ontem às 15:40

Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante

Novelas
Ontem às 10:50

Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

Ontem às 11:45

A Protegida - Aruna faz ultimato a Virgílio

A Protegida
Ontem às 23:15

Dois às 10 - Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 09:50

Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa

Dois às 10
Ontem às 12:21

Comandante dá por terminado o treino e parabeniza recrutas: «Todos se esforçaram ao máximo»

1ª Companhia
Há 1h e 3min

1ª Companhia - Estreia - 1 de janeiro de 2026

1ª Companhia
1 jan, 21:25

Filipe Delgado tem indisposição e é amparado pelos colegas

1ª Companhia
Há 40 min
A ACONTECER

Diário da Manhã - 3 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 3 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00

JD deixa Mariana com esperança: «Sonhei contigo, com o teu cabelo»

A Protegida
Ontem às 23:54

A Protegida: Clarice consegue escapar aos raptores

A Protegida
Ontem às 23:53

Aruna faz ultimato a Virgílio: «Entre ti e este bebé, é ele que escolho»

A Protegida
Ontem às 23:52

A Protegida: Gina e Nuno fazem as pazes

A Protegida
Ontem às 23:51
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Novelas
Ontem às 09:00

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Novelas
29 dez 2025, 13:33

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Novelas
Ontem às 10:28

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Novelas
Ontem às 11:21

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Novelas
Ontem às 09:59

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
Ontem às 10:09