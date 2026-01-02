TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
1ª Companhia - Especial - 2 de janeiro de 2026
Ontem às 21:40
Com Maria Botelho Moniz
Mais Vistos
01:30
Atração no ar? Olhar de Rodrigo Castelhano para uma das colegas em soutien não passa despercebido
1ª Companhia
Há 2h e 54min
1
Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»
Dois às 10
Ontem às 10:51
2
Pedro Jorge
Dois às 10
Ontem às 10:49
3
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
4
Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento
Secret Story
1 jan, 18:57
5
Os pais conheceram-se e apaixonaram-se num reality show. Hoje, ele brilha em nome próprio
V+ TVI
1 jan, 17:37
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Secret Story
Ontem às 15:12
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio
1ª Companhia
Ontem às 13:35
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
Ontem às 16:19
Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante
1ª Companhia
Ontem às 15:40
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
Ontem às 10:50
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
Ontem às 11:45
TVI PLAYER
A Protegida - Aruna faz ultimato a Virgílio
A Protegida
Ontem às 23:15
Dois às 10 - Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story
Dois às 10
Ontem às 09:50
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
Dois às 10
Ontem às 12:21
Comandante dá por terminado o treino e parabeniza recrutas: «Todos se esforçaram ao máximo»
1ª Companhia
Há 1h e 3min
1ª Companhia - Estreia - 1 de janeiro de 2026
1ª Companhia
1 jan, 21:25
Filipe Delgado tem indisposição e é amparado pelos colegas
1ª Companhia
Há 40 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 3 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 3 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
JD deixa Mariana com esperança: «Sonhei contigo, com o teu cabelo»
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Clarice consegue escapar aos raptores
A Protegida
Ontem às 23:53
Aruna faz ultimato a Virgílio: «Entre ti e este bebé, é ele que escolho»
A Protegida
Ontem às 23:52
A Protegida: Gina e Nuno fazem as pazes
A Protegida
Ontem às 23:51
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
Ontem às 09:00
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
Ontem às 10:28
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
Ontem às 11:21
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
Ontem às 09:59
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
Ontem às 10:09