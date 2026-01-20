TVI PLAYER
1ª Companhia - Especial - 20 de janeiro de 2026
Ontem às 22:17
Com Maria Botelho Moniz.
Reconciliação à vista? Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta
V+ TVI
Ontem às 19:19
1
Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga
Dois às 10
Ontem às 14:30
2
Estreou-se na TVI e namorou com um dos atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher
V+ TVI
Ontem às 12:30
3
Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal
Novelas
Ontem às 17:01
4
Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda
Novelas
30 jan 2024, 15:54
5
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática
Dois às 10
2 out 2025, 10:11
6
Após imitar o instrutor, Filipe Delgado teme a sua reação. O vídeo já foi visto quase 2 milhões de vezes
1ª Companhia
Ontem às 15:44
Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»
Dois às 10
Há 1h e 36min
«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos
Novelas
Há 1h e 31min
Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu
1ª Companhia
Ontem às 22:23
Rendida a novo País, Cristina Ferreira faz revelação privada: «Foi o que mais me impressionou»
1ª Companhia
Ontem às 16:55
Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal
Novelas
Ontem às 17:01
Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?
Amor à Prova
Ontem às 22:15
Amor à Prova - 20 de janeiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:23
1ª Companhia - Extra - 21 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice
Amor à Prova
19 jan, 22:10
Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:05
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Ontem às 22:32
De um marido 20 anos mais velho a outro 18 anos mais novo. Rosa apaixonou-se por homens de gerações diferentes
Dois às 10
Há 37 min
"Demorei, mas acertei": Cláudio Ramos fala de amor e de como é importante estar aberto aos outros
Dois às 10
Há 43 min
Depois de seis namoradas e uma relação de nove anos, chegou aos 44 solteiro e sem filhos
Dois às 10
Há 48 min
Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento
Dois às 10
Há 1h e 2min
Autores: convidado Rogério Charraz
Autores
Hoje às 01:55
1ª Companhia - Extra - 21 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta
Novelas
18 jan, 09:19
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
Ontem às 10:00
“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível
Novelas
Ontem às 15:24
Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?
Novelas
Ontem às 15:44
Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego
Novelas
Ontem às 12:39
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada
Novelas
Ontem às 09:26