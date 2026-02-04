TVI PLAYER
1ª Companhia - Especial - 4 de fevereiro de 2026
Ontem às 22:15
Com Maria Botelho Moniz.
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
3 fev, 10:12
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre
1ª Companhia
Ontem às 17:01
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
1ª Companhia
Ontem às 18:03
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois
Big Brother
2 jul 2024, 15:51
Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas
Big Brother
8 ago 2025, 16:13
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal
1ª Companhia
Ontem às 15:44
EM DESTAQUE
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois
1ª Companhia
Ontem às 15:04
Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»
Dois às 10
Ontem às 11:12
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»
Novelas
Ontem às 16:09
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte
1ª Companhia
Ontem às 15:46
Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo
V+ TVI
Ontem às 15:19
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:33
TVI PLAYER
Amor à Prova: Eis os resultados sobre a saúde de Afonso
Amor à Prova
Ontem às 21:40
O que já passou e o que ainda vem aí: os mapas para entender o mau tempo
CNN Breaking News
Ontem às 22:40
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
3 fev, 12:51
Terra Forte: Maria de Fátima fica arrasada ao saber que Rosinha é filha de Sammy
Terra Forte
Ontem às 23:00
1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mariana - 5 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:50
A ACONTECER
Cláudio Ramos para Patrícia: “Dá-me a sensação que abdicou da vida para dar a vida à mãe”
Dois às 10
Há 7 min
Após a morte do pai, Patrícia perguntou à mãe: “Porque não morremos os três-”
Dois às 10
Há 11 min
Patrícia recorda a morte da mãe: “Disseram que a minha mãe não duraria 15 dias”
Dois às 10
Há 11 min
Aos 35 anos, Patrícia já perdeu o irmão e os pais
Dois às 10
Há 12 min
Emocionada, Cristina Ferreira destaca um forte apoio de Luísa Castel-Branco em televisão
Dois às 10
Há 53 min
Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão
Dois às 10
Há 54 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo
Novelas
Há 54 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso
Novelas
Há 2h e 44min
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»
Novelas
Ontem às 16:09
Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»
Novelas
Ontem às 17:03
Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»
Novelas
Ontem às 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas
Novelas
Há 1h e 28min