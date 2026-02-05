Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
1ª Companhia - Especial - 5 de fevereiro de 2026

Ontem às 22:15
1ª Companhia - Especial - 5 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Saúde obrigou Vera Kolodzig a abandonar o seu estilo de vida, mas nem todos concordaram. "Não há razão nenhuma"

V+ TVI
Ontem às 09:43
1

«Ele andava perdido e finalmente voltou»: Márcia Soares finalmente confirma o que sente por Francisco Monteiro

V+ TVI
Ontem às 15:40
2

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Dois às 10
Ontem às 15:11
3
07:00

Apanhado em flagrante! Filipe Delgado protagoniza momento digno de meme

1ª Companhia
Ontem às 21:33
4
07:20

O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância

Momento certo
4 fev, 18:39
5

Cristiano Ronaldo

Dois às 10
Ontem às 15:00
6
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade

1ª Companhia
Há 42 min

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Dois às 10
Há 39 min

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
Há 53 min

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
Ontem às 18:22

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Dois às 10
Há 1h e 16min

Amor à Prova - 5 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 22:33

Amor à Prova: Alice enfrenta Tomás com decisão bombástica

Amor à Prova
Ontem às 21:40

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Bom dia Alegria
Ontem às 10:52

Terra Forte - Terra Forte: Flor confessa a Sammy que nunca perdeu a memória - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:17

1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
3 fev, 12:51
Cláudio Ramos enaltece recruta da “1.ª Companhia”: “Tem sido uma superação”

Dois às 10
Há 5 min

Amiga de Noélia protege-a das críticas sobre querer aparecer: “É o 5.º reality”

Dois às 10
Há 10 min

Cristina Ferreira sobre Andrea Soares: “Alguns comentários não são bons”

Dois às 10
Há 20 min

Irmão de Rui Freitas reage às picardias com Andrea Soares: "É o Rui"

Dois às 10
Há 24 min

Liliana Almeida revela algo que poucos sabem sobre Andrea Soares

Dois às 10
Há 32 min

«Querido, Mudei a Casa» vai às zonas afetadas pelas tempestades ajudar a população

Dois às 10
Há 1h e 3min
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Novelas
Ontem às 10:47

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Novelas
Ontem às 08:57

Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

Novelas
Ontem às 16:16

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Novelas
4 fev, 17:03

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Novelas
4 fev, 15:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas

Novelas
Ontem às 10:13