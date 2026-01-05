Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
1ª Companhia - Especial - 5 de janeiro de 2026

Ontem às 21:40
1ª Companhia - Especial - 5 de janeiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Ontem às 14:52
Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

Novelas
15 nov 2025, 16:05
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Dois às 10
4 jan, 22:25
Ruy de Carvalho

Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
Furiosa após entrevista de Inês, Vera revela tudo o que manteve em segredo sobre a relação das duas

1ª Companhia
Ontem às 22:06
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
Estreia «Amor à Prova»: Alice e Tomás descobrem que o filho tem leucemia

Novelas
Ontem às 22:14

Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

Dois às 10
Ontem às 14:50

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Novelas
Ontem às 15:30

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Ontem às 09:49

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

1ª Companhia
Ontem às 13:49

Noélia chega ao limite em conversa com Pedro Barroso e fica lavada em lágrimas

1ª Companhia
Há 1h e 17min

Kina ameaça desistir da Primeira Companhia: «Vou para minha casa»

1ª Companhia
Hoje às 00:19

Amor à Prova: episódio de estreia

Amor à Prova
Ontem às 22:10

1ª Companhia - Extra - 5 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:35

Dois às 10 - Primeira entrevista de Inês após ficar em segundo lugar no «Secret Story 9»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Comandante José Moutinho faz discurso sobre vida de Sara Santos: «É um exemplo»

1ª Companhia
Há 2h e 18min
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Dois às 10
Há 9 min

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Dois às 10
Há 13 min

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Dois às 10
Há 14 min

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Dois às 10
Há 19 min

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Dois às 10
Há 20 min

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Dois às 10
Há 30 min
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem às 22:07

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Novelas
Há 3h e 8min

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Novelas
Ontem às 21:45

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Ontem às 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
Ontem às 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
Ontem às 12:26