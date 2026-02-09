Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

1ª Companhia - Especial - 9 de fevereiro de 2026

Ontem às 21:55
1ª Companhia - Especial - 9 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
Ontem às 16:21
1

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
2

Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar

1ª Companhia
Há 1h e 20min
3

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
4

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

1ª Companhia
Ontem às 10:22
5

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Secret Story
26 nov 2025, 11:47
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno

1ª Companhia
Há 15 min

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Dois às 10
Há 45 min

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas

Novelas
Há 1h e 35min

Instrutor Marques lidera treino de madrugada em tronco nu. Os comentários dos recrutas são hilariantes

1ª Companhia
Ontem às 22:17

Falhas de eletricidade? Esta estação portátil alimenta vários dispositivos em simultâneo

V+ TVI
Ontem às 15:27

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Dois às 10
Há 2h e 18min

TVI PLAYER

Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico

Amor à Prova
Ontem às 22:45

Terra Forte: Desesperada, Maria de Fátima é obrigada a pedir ajuda

Terra Forte
Ontem às 23:05

Comandante deixa todos boquiabertos ao disparar em todas as direções. Nem este instrutor se livrou da reprimenda

1ª Companhia
Há 1h e 50min

1ª Companhia - Extra - 10 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco

Amor à Prova
6 fev, 21:50

Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade

1ª Companhia
Há 47 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota

Dois às 10
Há 12 min

Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem

Dois às 10
Há 24 min

Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica

Dois às 10
Há 1h e 21min

O presente que cheira a magia: velas inspiradas em livros e filmes

Bom dia Alegria
Há 1h e 25min

Nunca conhecemos um coelho assim. Vai à praia, faz campismo e joga à bola

Dois às 10
Há 1h e 34min

De rir. Em direto, Cláudio Ramos dá biberão a cabra

Dois às 10
Há 1h e 40min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Novelas
8 fev, 11:03

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Novelas
8 fev, 09:20

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
Ontem às 16:21

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Novelas
Ontem às 16:11

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Novelas
Ontem às 14:52

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Novelas
Ontem às 11:30