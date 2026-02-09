TVI PLAYER
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026
Hoje às 00:00
Com Maria Botelho Moniz.
Despediu-se da representação e mudou de País: Conheça a nova realidade desta vencedora da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 22:46
1
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9
1ª Companhia
Ontem às 15:00
2
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
31 out 2025, 17:35
3
Especial Nomeações: 3 recrutas estão em risco de abandonar a 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:58
4
01:29
Já há nomeados: Descubra quem corre risco esta semana
1ª Companhia
Hoje às 00:44
5
01:17
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
1ª Companhia
Há 1h e 31min
6
É oficial: A grande final da 1ª Companhia acontece nesta data. Maria Botelho Moniz conta tudo
1ª Companhia
Há 1h e 42min
Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos
Dois às 10
6 fev, 18:29
Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista
1ª Companhia
Ontem às 20:10
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo reacende o passado com Camila… e comete um erro imperdoável
Novelas
Ontem às 16:10
O que é feito desta vencedora da 1ª Companhia? A cara é bem conhecida. Veja como está 20 anos depois
1ª Companhia
Ontem às 22:57
Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»
Dois às 10
6 fev, 18:09
Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda
TVI Jornal
7 fev, 14:12
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
1ª Companhia
Há 1h e 31min
Piada sobre Instrutor Marques deixa recrutas perdidos de riso. Filipe Delgado "ajuda à festa”
1ª Companhia
Há 1h e 4min
A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto
A Protegida
Ontem às 00:00
1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
7 fev, 21:25
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Bem Bom - 9 de fevereiro de 2026
Concurso Bem Bom
Ontem às 21:00
Presidenciais 26 - 2ª volta - 8 de fevereiro de 2026
Presidenciais 26
Ontem às 19:45
Funtástico - 8 de fevereiro de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 8 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido Mudei a Casa - 8 de fevereiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
6 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
6 fev, 09:41
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
6 fev, 16:07
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
5 fev, 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara
Novelas
6 fev, 10:25