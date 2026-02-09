Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026

Hoje às 00:00
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Despediu-se da representação e mudou de País: Conheça a nova realidade desta vencedora da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 22:46
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

1ª Companhia
Ontem às 15:00
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes

V+ TVI
31 out 2025, 17:35
Especial Nomeações: 3 recrutas estão em risco de abandonar a 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:58
Já há nomeados: Descubra quem corre risco esta semana

1ª Companhia
Hoje às 00:44
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»

1ª Companhia
Há 1h e 31min
É oficial: A grande final da 1ª Companhia acontece nesta data. Maria Botelho Moniz conta tudo

1ª Companhia
Há 1h e 42min

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Dois às 10
6 fev, 18:29

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

1ª Companhia
Ontem às 20:10

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo reacende o passado com Camila… e comete um erro imperdoável

Novelas
Ontem às 16:10

O que é feito desta vencedora da 1ª Companhia? A cara é bem conhecida. Veja como está 20 anos depois

1ª Companhia
Ontem às 22:57

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Dois às 10
6 fev, 18:09

Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda

TVI Jornal
7 fev, 14:12

Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»

1ª Companhia
Há 1h e 31min

Piada sobre Instrutor Marques deixa recrutas perdidos de riso. Filipe Delgado "ajuda à festa”

1ª Companhia
Há 1h e 4min

A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto

A Protegida
Ontem às 00:00

1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
7 fev, 21:25
Bem Bom - 9 de fevereiro de 2026

Concurso Bem Bom
Ontem às 21:00

Presidenciais 26 - 2ª volta - 8 de fevereiro de 2026

Presidenciais 26
Ontem às 19:45

Funtástico - 8 de fevereiro de 2026

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 8 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido Mudei a Casa - 8 de fevereiro de 2026

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Novelas
6 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
6 fev, 09:41

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Novelas
6 fev, 16:07

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Novelas
5 fev, 17:05

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Novelas
6 fev, 10:25