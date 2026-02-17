TVI PLAYER
1ª Companhia - Extra - 17 de fevereiro de 2026
Hoje às 01:00
Com Iva Domingues.
Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial
1ª Companhia
Ontem às 21:33
1
Companhia especial e cenários de cortar a respiração: As imagens da viagem de Francisco Monteiro
1ª Companhia
Ontem às 21:25
2
Custa vários milhares de euros e só há cinco no país inteiro. Catarina Miranda mostra nova aquisição de luxo
1ª Companhia
Ontem às 17:58
3
Catarina Miranda compra mala de luxo
1ª Companhia
Ontem às 17:23
4
03:40
Soraia Sousa e Noélia pegam-se em bate-boca aceso antes de dormir
1ª Companhia
Hoje às 00:08
5
Ano Novo Chinês 2026: o que reserva o Ano do Cavalo para cada signo
V+ TVI
Ontem às 11:34
6
Todos falam deste momento: Abraço entre Instrutor Marques e Filipe Delgado já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Ontem às 12:38
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Há 1h e 23min
Aos 73 anos, atriz da TVI celebra nascimento da primeira neta. E já sabemos o nome da bebé
Dois às 10
Há 1h e 13min
Com o bom tempo a chegar, Cristina Ferreira surpreende com look arriscado
1ª Companhia
Ontem às 18:56
«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 14:47
“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical
Novelas
Ontem às 16:39
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
CNN Fim de Tarde
Ontem às 21:15
Amor à Prova: Cris ameaça reclamar os seus direitos de pai
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Terra Forte: Vivi e Armando cedem ao romance e beijam-se
Terra Forte
Ontem às 23:05
Dois às 10 - Primeira entrevista de Manuel Melo após sair da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Amor à Prova: Casamento de David e Amália está em risco?
Amor à Prova
14 fev, 22:25
Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”
Dois às 10
Há 38 min
Depois de ter demonstrado opiniões conservadoras, Francisco Rodrigues dos Santos é questionado sobre o casamento homossexual
Dois às 10
Há 3 min
Cristina Ferreira recorda comentários: "Ser a saloia era uma coisa que me orgulhava"
Dois às 10
Há 5 min
Instrutor Joaquim e instrutor Andrade dão-se a conhecer melhor - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 31 min
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
Dois às 10
Há 37 min
Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”
Dois às 10
Há 38 min
Instrutor Joaquim surpreende Cristina Ferreira e esta reage: “Preciso de uma pausa para assumir isto”
Dois às 10
Há 38 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações
Novelas
Ontem às 12:13
Vem aí em «Terra Forte»: Há quem descubra que Manuel está vivo?
Novelas
Ontem às 10:55
"Mesmo que o corpo falhe": Ator dos Morangos com Açúcar vive drama familiar e comove Portugal
Novelas
15 fev, 14:00
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália monta uma armadilha ao próprio pai
Novelas
14 fev, 09:20