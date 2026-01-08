TVI PLAYER
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
Ontem às 23:35
Com Iva Domingues.
Mais Vistos
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 18:48
1
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
V+ TVI
Ontem às 11:31
2
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
1ª Companhia
Ontem às 18:18
3
Em 2026, viaje para esta praia da Europa. A água chega aos 29ºC e os hotéis de 4 estrelas custam menos de 100 euros
Dois às 10
Ontem às 08:45
4
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»
1ª Companhia
Ontem às 19:24
5
A história de amor de Filipe Delgado com o marido contada em fotografias: e são as mais românticas de sempre
1ª Companhia
7 jan, 14:56
6
EM DESTAQUE
Hilariante! Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com presente inusitado. Esta foi a reação do piloto
1ª Companhia
Ontem às 16:06
pri
Milene escreve cartas para o irmão que pôs termo à vida aos 21 anos: «Sonhei que o consegui salvar»
Dois às 10
Ontem às 15:19
Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»
Novelas
Ontem às 15:22
Rui Freitas apanhado a fazer um treino noturno sozinho. Esta é a explicação
1ª Companhia
Hoje às 00:06
“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes
Novelas
Ontem às 14:54
O gesto romântico de Fábio que surpreende Liliana e os seguidores ao revelar um dote desconhecido
1ª Companhia
Ontem às 16:07
TVI PLAYER
Amor à Prova - Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:57
Terra Forte - Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:56
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Hoje às 02:42
Soraia Carrega revela conversa insólita com instrutor Marques: «Não tenho qualquer intenção de flirtar»
1ª Companhia
Ontem às 22:54
Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?
Amor à Prova
7 jan, 22:10
Dois às 10 - Milene escreve cartas para o irmão que pôs termo à vida
Dois às 10
Ontem às 09:50
A ACONTECER
Mariana - 9 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
Terra Forte: Glória quer deixar Marcus
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Rosinha fica em choque ao ver Mané e Joana no Brasil
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Dani é apanhada a fazer o que não deve
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Filhos de Vivi ficam assustados com chamada suspeita
Terra Forte
Ontem às 23:52
Terra Forte: Na companhia de Carla, Dani quebra a regra
Terra Forte
Ontem às 23:51
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro
Novelas
Ontem às 10:41
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece
Novelas
Ontem às 10:03
“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes
Novelas
Ontem às 14:54
Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»
Novelas
Ontem às 15:22
«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta
Novelas
7 jan, 14:15
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12