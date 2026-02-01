TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 1 de fevereiro de 2026
Ontem às 21:25
Com Maria Botelho Moniz.
Mais Vistos
2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura
1ª Companhia
Ontem às 22:47
1
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
2
Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:13
3
Chegou à final do SS com o namorado e conquistou Portugal. Agora surge irreconhecível: «Não era feliz»
1ª Companhia
Ontem às 21:49
4
Cristina Ferreira dá novidades sobre o teste de gravidez de Noélia: «É possível…»
1ª Companhia
Há 47 min
5
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»
Secret Story
17 dez 2025, 09:53
6
EM DESTAQUE
Um mês depois, recrutas recebem mensagens da família. E este momento arrepiou um estúdio inteiro
1ª Companhia
Ontem às 23:50
É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»
Dois às 10
Há 2h e 31min
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai
Novelas
Há 2h e 41min
Francisco Monteiro e Márcia Soares já não escondem a relação que mantêm: «Encontrámos finalmente o nosso ponto de equilíbrio»
V+ TVI
30 jan, 16:11
Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:13
Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»
Dois às 10
30 jan, 16:35
TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 1 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
31 jan, 21:30
Recrutas recebem visita de peso e são fortemente elogiados: «É um orgulho»
1ª Companhia
Há 58 min
Catarina Miranda pica: «A maravilhosa sogra e a minha mãe têm zero de ordinárias e barraqueiras»
1ª Companhia
Há 48 min
Amor à Prova - Desesperada, Sara passa a noite fora
Amor à Prova
30 jan, 21:35
A Protegida - Sanjay é atacado e fica incosciente
A Protegida
31 jan, 23:25
A ACONTECER
Aos seis anos, Beatriz luta contra uma leucemia rara
Dois às 10
Há 10 min
Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»
Dois às 10
Há 12 min
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
Dois às 10
Há 18 min
Sara Santos revela onde tem as cinzas da filha que morreu durante o parto
Dois às 10
Há 23 min
Cristina Ferreira confessa a Sara Santos: “Eu temi pela tua continuidade”
Dois às 10
Há 28 min
Esta receita de açorda de camarão é diferente de todas as outras
Dois às 10
Há 50 min
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai
Novelas
Há 2h e 41min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha
Novelas
31 jan, 09:22
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Há 2h e 11min
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Há 1h e 47min
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
Ontem às 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23