1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

Ontem às 21:30
1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
1

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Ontem às 18:14
2

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

1ª Companhia
Ontem às 22:52
3

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Secret Story
20 mar 2025, 10:44
4

Savate sem filtros sobre famoso concorrente da 1.ª Companhia: «Não simpatizo»

V+ TVI
6 jan, 18:56
5
02:36

Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado

1ª Companhia
Hoje às 00:53
6
EM DESTAQUE

O vídeo mais ternurento da noite de gala. Filho de Maria Botelho Moniz beija a televisão antes de dormir

1ª Companhia
Ontem às 22:35

pri Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Há 1h e 30min

Maria Botelho Moniz deixa recruta da «1.ª Companhia» em lágrimas: «Há uma frase que eu nunca me vou esquecer»

Dois às 10
Há 43 min

Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

1ª Companhia
Há 1h e 31min

Aos 30 anos chamaram-me por outro nome: «Foi assim que descobri que tinha uma irmã gémea»

V+ TVI
Ontem às 09:22

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

1ª Companhia
Ontem às 22:52

TVI PLAYER

Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:03

Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»

1ª Companhia
Há 1h e 34min

Choque e algumas lágrimas: Kina é expulsa da 1ª Companhia e estas foram as reações dos recrutas

1ª Companhia
Hoje às 00:15

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

De tranças desfeitas e voz trémula: Kina despede-se da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:15

«É uma baliza»: Recrutas falam sobre a importância de ter o Comandante por perto

1ª Companhia
Há 49 min
A ACONTECER

Bem Bom - 11 de janeiro de 2026

Concurso Bem Bom
Ontem às 21:39

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Jornal Nacional - 11 de janeiro de 2026

Jornal Nacional
Ontem às 19:58

Funtástico - 11 de janeiro de 2026

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Em Família - 11 de janeiro de 2026

Em Família
Ontem às 11:20
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09