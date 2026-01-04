Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026

Ontem às 21:25
1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026 - TVI

Com Maria Botelho Moniz.

Mais Vistos

Óscar Romero morre aos 52 anos. Merche Romero já prestou homenagem

1ª Companhia
Ontem às 23:56
1

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
Ontem às 18:43
2

«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»

Secret Story
Ontem às 21:42
3

Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

1ª Companhia
Ontem às 18:45
4

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
5

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Novelas
Ontem às 08:31
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»

1ª Companhia
Há 3h e 23min

Este foi o primeiro recruta a ser eliminado da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:05

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Há 2h e 35min

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Há 3h e 28min

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
2 jan, 16:19

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Novelas
Ontem às 16:58

TVI PLAYER

Hilariante: A pergunta insólita de Sara Santos logo pela manhã

Secret Story
Há 3h e 3min

1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Tensão na base da 1ª Companhia: Recrutas levam raspanete

1ª Companhia
Há 2h e 24min

Merche Romero de luto. Morreu o o irmão, Oscar Romero

Bom dia Alegria
Há 3h e 3min

Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»

1ª Companhia
Há 2h e 35min

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Dois às 10
Há 27 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Inês e Dylan contam detalhes do pedido de namoro

Dois às 10
Há 17 min

Inês revela surpresa com Dylan: “Foi um choque chegar cá fora e ver…”

Dois às 10
Há 18 min

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

Dois às 10
Há 18 min

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Dois às 10
Há 27 min

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Dois às 10
Há 30 min

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Dois às 10
Há 37 min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Há 3h e 28min

«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela

Novelas
Hoje às 08:02

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Há 1h e 18min

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Novelas
Ontem às 08:31

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
3 jan, 08:34

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Novelas
Há 2h e 8min