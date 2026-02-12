TVI PLAYER
1ª Companhia - Última Hora - 12 de fevereiro de 2026
Ontem às 17:45
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
V+ TVI
11 fev, 13:05
1
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
2
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar
1ª Companhia
10 fev, 10:37
3
Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»
1ª Companhia
31 jan, 15:11
4
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
1ª Companhia
10 fev, 09:32
5
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira
1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»
Dois às 10
Ontem às 11:52
«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira
1ª Companhia
Ontem às 12:10
Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração
Dois às 10
Ontem às 11:23
Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI
V+ TVI
11 fev, 17:36
Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»
1ª Companhia
11 fev, 18:43
Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional
Dois às 10
Ontem às 15:48
TVI PLAYER
Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Dois às 10 - Primeira entrevista do instrutor Marques fora da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha
Terra Forte
Ontem às 23:15
1ª Companhia - Extra - 13 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:10
Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra
5.ª Coluna
Ontem às 22:30
Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”
Dois às 10
Ontem às 11:27
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares e esta confessa: "Conheci uma pessoa"
Dois às 10
Há 10 min
Marcia Soares comenta rumores sobre ‘proibições’ de Bárbara Parada: “Era um favor que me estavam a fazer”
Dois às 10
Há 10 min
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
Dois às 10
Há 18 min
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
Dois às 10
Há 19 min
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
Dois às 10
Há 24 min
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
Dois às 10
Há 24 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
Há 2h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
Há 2h e 16min
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
Ontem às 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Há 1h e 48min