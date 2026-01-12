TVI PLAYER
1ª Companhia - Última Hora - 12 de janeiro de 2026
Ontem às 17:45
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão
Novelas
11 jan, 08:34
3
Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?
Novelas
8 jan, 10:33
4
Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo
Dois às 10
Ontem às 16:30
6
EM DESTAQUE
Sabe quem é este bebé? É português e filho de uma das mulheres mais influentes do país
V+ TVI
Hoje às 06:22
Leomarte Freire acusa colegas de se aproveitarem da morte de Maycon Douglas: «Para se promoverem nas redes sociais»
Dois às 10
Há 1h e 48min
pri
«Sem respeito algum»: Manuel Luís Goucha mostra-se indignado e fãs reagem em massa
V+ TVI
Há 2h e 17min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima filma Sammy e Flor a envolverem-se
Novelas
Há 2h e 4min
O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas
Dois às 10
Há 2h e 50min
TVI PLAYER
Amor à Prova: Nico está desaparecido
Amor à Prova
Ontem às 22:00
1ª Companhia - Extra - 12 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:40
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas
Dois às 10
Há 2h e 1min
Pedro Barroso emociona-se em conversa com Maria Botelho Moniz: «Fui salvo por esta casa»
1ª Companhia
Ontem às 21:55
Um momento insólito: Filipe Delgado na rua, em cuecas... a rezar!
1ª Companhia
Há 1h e 13min
Terra Forte: Flor conta toda a verdade a Rosinha?
Terra Forte
Ontem às 22:58
A ACONTECER
Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”
Dois às 10
Há 41 min
Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”
Dois às 10
Há 49 min
Pai de Francisco tem apenas seis meses de vida — o tempo necessário para produzir a vacina que o pode salvar
Dois às 10
Há 1h e 1min
Pai de Francisco tem seis meses de vida
Dois às 10
Há 1h e 1min
Músico com mais de 50 anos de carreira vive numa situação de pobreza
Dois às 10
Há 1h e 30min
Da fama à pobreza. Figura pública ficou sem casa e chegou a dormir no aeroporto
Dois às 10
Há 1h e 41min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor
Novelas
Há 3h e 22min
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico
Novelas
Ontem às 08:31
Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante
Novelas
Ontem às 15:39
Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar
Novelas
Ontem às 15:50
«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende
Novelas
Hoje às 00:00
Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio
Novelas
Ontem às 10:26