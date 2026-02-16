TVI PLAYER
1ª Companhia - Última Hora - 16 de fevreiro de 2026
Ontem às 17:35
Com Marta Cardoso.
Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial
1ª Companhia
Ontem às 21:33
Companhia especial e cenários de cortar a respiração: As imagens da viagem de Francisco Monteiro
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Custa vários milhares de euros e só há cinco no país inteiro. Catarina Miranda mostra nova aquisição de luxo
1ª Companhia
Ontem às 17:58
Catarina Miranda compra mala de luxo
1ª Companhia
Ontem às 17:23
Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 53 min
03:40
Soraia Sousa e Noélia pegam-se em bate-boca aceso antes de dormir
1ª Companhia
Hoje às 00:08
6
Todos falam deste momento: Abraço entre Instrutor Marques e Filipe Delgado já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Ontem às 12:38
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Há 2h e 7min
Aos 73 anos, atriz da TVI celebra nascimento da primeira neta. E já sabemos o nome da bebé
Dois às 10
Há 1h e 57min
Com o bom tempo a chegar, Cristina Ferreira surpreende com look arriscado
1ª Companhia
Ontem às 18:56
«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 14:47
“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical
Novelas
Ontem às 16:39
TVI PLAYER
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
CNN Fim de Tarde
Ontem às 21:15
Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”
Dois às 10
Há 1h e 22min
Amor à Prova: Cris ameaça reclamar os seus direitos de pai
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
Dois às 10
Há 1h e 21min
Terra Forte: Vivi e Armando cedem ao romance e beijam-se
Terra Forte
Ontem às 23:05
Poucos imaginam a profissão dos filhos do instrutor Andrade
Dois às 10
Há 1h e 29min
Guilherme, de nove anos, quer concretizar três sonhos antes da cirurgia que pode pôr a sua vida em risco
Dois às 10
Há 20 min
Guilherme tem nove anos e vai arriscar a vida numa cirurgia
Dois às 10
Há 36 min
Guilherme, de nove anos, emociona com testemunho: “A esclerose não me deixa jogar à bola”
Dois às 10
Há 36 min
Depois de ter demonstrado opiniões conservadoras, Francisco Rodrigues dos Santos é questionado sobre o casamento homossexual
Dois às 10
Há 47 min
Cristina Ferreira recorda comentários: "Ser a saloia era uma coisa que me orgulhava"
Dois às 10
Há 49 min
Instrutor Joaquim e instrutor Andrade dão-se a conhecer melhor - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 15min
Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno
Novelas
Há 53 min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Há 2h e 7min
“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical
Novelas
Ontem às 16:39
«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral
Novelas
Ontem às 16:55
«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível
Novelas
Ontem às 16:24
Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor
Novelas
Há 3h e 14min