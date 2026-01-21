TVI PLAYER
1ª Companhia - Última Hora - 21 de janeiro de 2026
Ontem às 17:45
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Este famoso ex-jogador do Porto deixou a mulher para casar com a sobrinha e esse amor já deu frutos
V+ TVI
Ontem às 16:03
1
"Se passasses por mim, não sei se te conhecia": Cristina Ferreira incrédula com mudança de ex-concorrente do Big Brother
Dois às 10
16 jul 2025, 11:38
2
Lembra-se de Jéssica Gomes? A ex-concorrente do Big Brother está deslumbrante e irreconhecível!
Big Brother
14 mar 2024, 18:07
3
Era das mulheres mais bonitas dos anos 2000 e o seu casamento foi um dos mais mediáticos. Agora, volta à TVI com a 1.ª Companhia
V+ TVI
31 dez 2025, 15:34
4
«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada
1ª Companhia
Ontem às 17:44
5
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
Ontem às 15:29
6
EM DESTAQUE
Quem é o Instrutor que Filipe Delgado imitou? Saiba mais sobre um dos militares mais comentados do momento
1ª Companhia
Ontem às 15:35
«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana
Dois às 10
Ontem às 14:19
Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta
Novelas
Ontem às 11:37
Conheceram-se devido a uma novela da TVI e casaram em segredo. A emocionante história de amor que viveu Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 15:56
Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai
Dois às 10
Ontem às 14:54
«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta
Novelas
Ontem às 15:25
TVI PLAYER
Amor à Prova - 21 de janeiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:20
Terra Forte - 21 de janeiro - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:21
Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?
Amor à Prova
20 jan, 22:15
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Ontem às 22:26
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Hoje às 02:36
Pintou as unhas de preto e o instrutor pediu que tirasse. Rodrigo Castelhano recusa e há consequências
1ª Companhia
Ontem às 22:46
A ACONTECER
Mariana - 22 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 22 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Maria de Fátima mostra a Flor o vídeo dela e Sammy a fazerem sexo
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte- Armando termina tudo com Babi: «Nós estamos acabando»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Flor toma decisão radical com Sammy: «Isto tem de acabar, já»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Cobra descobre que Caio se enrolou com Maria de Fátima e ameaça-o
Terra Forte
Ontem às 23:52
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta
Novelas
18 jan, 09:19
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
20 jan, 10:00
“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível
Novelas
20 jan, 15:24
Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?
Novelas
20 jan, 15:44
Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego
Novelas
20 jan, 12:39
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada
Novelas
20 jan, 09:26