Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

1ª Companhia - Última Hora - 4 de fevereiro de 2026

Ontem às 18:25
1ª Companhia - Última Hora - 4 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Marta Cardoso.

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

1ª Companhia
3 fev, 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

1ª Companhia
Ontem às 17:01
2

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

1ª Companhia
Ontem às 18:03
3

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Big Brother
2 jul 2024, 15:51
4

Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas

Big Brother
8 ago 2025, 16:13
5

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

1ª Companhia
Ontem às 15:44
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

1ª Companhia
Ontem às 15:04

Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

Dois às 10
Ontem às 11:12

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Novelas
Ontem às 16:09

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

1ª Companhia
Ontem às 15:46

Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo

V+ TVI
Ontem às 15:19

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:33

TVI PLAYER

O que já passou e o que ainda vem aí: os mapas para entender o mau tempo

CNN Breaking News
Ontem às 22:40

Amor à Prova: Eis os resultados sobre a saúde de Afonso

Amor à Prova
Ontem às 21:40

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
3 fev, 12:51

1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Terra Forte: Maria de Fátima fica arrasada ao saber que Rosinha é filha de Sammy

Terra Forte
Ontem às 23:00

Mariana - 5 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Emocionada, Cristina Ferreira destaca um forte apoio de Luísa Castel-Branco em televisão

Dois às 10
Há 19 min

Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão

Dois às 10
Há 20 min

Em lágrimas, Luísa Castel-Branco despede-se temporariamente da televisão: “A gente volta-se a ver”

Dois às 10
Há 20 min

Depois de algum tempo longe dos holofotes, atriz da TVI surge e é alvo de comentários: “Irreconhecível”

Dois às 10
Há 30 min

Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de paddle onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”

Dois às 10
Há 38 min

Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”

Dois às 10
Há 49 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Novelas
Ontem às 08:08

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Novelas
3 fev, 10:05

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
2 fev, 09:53

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Novelas
3 fev, 09:51

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Novelas
3 fev, 18:03

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Novelas
3 fev, 11:40