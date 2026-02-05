Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
1ª Companhia - Última Hora - 5 de fevereiro de 2026

Ontem às 17:40
1ª Companhia - Última Hora - 5 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Marta Cardoso.

«Ele andava perdido e finalmente voltou»: Márcia Soares finalmente confirma o que sente por Francisco Monteiro

V+ TVI
Ontem às 15:40
Saúde obrigou Vera Kolodzig a abandonar o seu estilo de vida, mas nem todos concordaram. "Não há razão nenhuma"

V+ TVI
Ontem às 09:43
Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Dois às 10
Ontem às 15:11
07:00

Apanhado em flagrante! Filipe Delgado protagoniza momento digno de meme

1ª Companhia
Ontem às 21:33
07:20

O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância

Momento certo
4 fev, 18:39
Cristiano Ronaldo

Dois às 10
Ontem às 15:00
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

1ª Companhia
4 fev, 18:13

Cláudio Ramos trocou mensagens com a namorada de Maycon Douglas: «Eu acho que ela...»

Dois às 10
Ontem às 14:06

Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas

Novelas
Ontem às 10:13

Com a voz trémula, Cristina Ferreira destaca atitude nos bastidores da TVI: «Gosto muito de ver pessoas bondosas»

Dois às 10
Ontem às 11:37

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

1ª Companhia
Ontem às 15:18

Amor à Prova - 5 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 22:33

Terra Forte - Terra Forte: Flor confessa a Sammy que nunca perdeu a memória - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:17

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Bom dia Alegria
Ontem às 10:52

Estava a reparar o telhado de casa quando caiu e morreu. Aconteceu na Sertã

Jornal Nacional
Ontem às 21:13

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Hoje às 02:05

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
3 fev, 12:51
Liliana Almeida revela algo que poucos sabem sobre Andrea Soares

Dois às 10
Há 5 min

«Querido, Mudei a Casa» vai às zonas afetadas pelas tempestades ajudar a população

Dois às 10
Há 36 min

Mariana - 6 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 03:05

1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55

Terra Forte- Eis a teoria de Maria de Fátima: «Ela inventou esta história só para me irritar»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte- Flor e António chateiam-se: «Tu és meu marido, não és meu dono»

Terra Forte
Ontem às 23:55
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Novelas
Ontem às 10:47

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Novelas
Ontem às 10:47

Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

Novelas
Ontem às 16:16

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Novelas
4 fev, 17:03

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Novelas
4 fev, 17:03

