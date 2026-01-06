TVI PLAYER
1ª Companhia - Última Hora - 6 de janeiro de 2026
Ontem às 18:20
Com Marta Cardoso.
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
1
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro
Secret Story
3 jan, 22:03
2
Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal
Dois às 10
5 jan, 15:00
3
Areia branca e água quente: juramos que o paraíso fica numa ilha a menos de 2 horas de Portugal
9 jan 2025, 16:31
4
Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge
Dois às 10
Ontem às 12:02
5
Marisa
Dois às 10
Ontem às 11:59
6
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal
1ª Companhia
Há 1h e 15min
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Há 1h e 32min
Cristina Ferreira repara que Pedro Jorge está ansioso e disponibiliza ajuda: «Sabes que estamos cá»
Dois às 10
Há 1h e 29min
Figura pública revolta-se com ataques à mãe de Maycon Douglas. Este é o gesto que está a dar que falar
1ª Companhia
Há 1h e 25min
Manuel Luís Goucha sofre percalço nas gravações: Saiba o que aconteceu
1ª Companhia
Há 2h e 16min
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico
Novelas
Há 40 min
Instrutor exige a Kina que comece a atar o cabelo. E esta foi a reação
1ª Companhia
Há 1h e 17min
Durante a corrida matinal, há uma ausência que se faz notar
1ª Companhia
Há 53 min
Filipe Delgado salta da cama para cumprir ordens do militar e o momento é hilariante
1ª Companhia
Hoje às 01:24
Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story
Dois às 10
Ontem às 09:50
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
Dois às 10
Ontem às 12:39
Amor à Prova: episódio de estreia
Amor à Prova
5 jan, 22:10
Gonçalo Quinaz critica atitude de Noélia com Filipe Delgado: “Fez-lhe a vida num inferno”
Dois às 10
Há 5 min
Indignado, Cláudio Ramos defende Noélia: “Vi humilharem a Noélia e a Noélia está no meu coração”
Dois às 10
Há 6 min
Era esperado e acabou por se confirmar. Ex-concorrente de reality shows anuncia separação
Dois às 10
Há 15 min
Comparada a um centro comercial, casa de 35 milhões de euros de Cristiano Ronaldo vai estar à venda
Dois às 10
Há 21 min
Cláudio Ramos acusa figura pública de ser “interesseira” e gera agitação no estúdio
Dois às 10
Há 25 min
Gonçalo Quinaz expõe nova relação de Cinha Jardim e esta reage: “Ele já contou tudo”
Dois às 10
Há 40 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:22
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Há 1h e 32min
Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras
Novelas
Ontem às 16:38
Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço
Novelas
Ontem às 15:51
Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor
Novelas
Ontem às 14:13
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12