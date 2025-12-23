Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Amor à Prova- Cris fica em pânico: «Está a dizer que a culpa do acidente do puto é minha?»
Amor à Prova
Há 30 min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera
Dois às 10
Hoje às 14:50
«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos
V+ TVI
Hoje às 09:49
O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal
1ª Companhia
Hoje às 13:49
TVI PLAYER
Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»
1ª Companhia
Hoje às 11:45
Dois às 10 - Primeira entrevista de Inês após ficar em segundo lugar no «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Emocionado, Filipe Delgado faz confissão: «Estou a descobrir emoções, a libertar...»
1ª Companhia
Há 36 min
A ACONTECER
Amor à Prova- Cris fica em pânico: «Está a dizer que a culpa do acidente do puto é minha?»
Amor à Prova
Há 30 min
NOVELAS
«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela
Novelas
Hoje às 08:02
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Hoje às 08:56
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Hoje às 11:06
«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo
Novelas
Hoje às 14:31