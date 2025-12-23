Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Há 8 min

Amor à Prova: Sara faz chantagem com o pai

Amor à Prova
Há 16 min

Amor à Prova: Diagnóstico de David sobre Nico deixa Amália desconfiada

Amor à Prova
Há 20 min

Amor à Prova- Nelson afasta Cris: «Estás suspenso»

Amor à Prova
Há 25 min

Amor à Prova- Cris fica em pânico: «Está a dizer que a culpa do acidente do puto é minha?»

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova: Nico sofre um acidente enquanto festeja o seu aniversário

Amor à Prova
Há 33 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 1min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 48min

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Hoje às 18:06

TVI - Em cima da hora - 5 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 5 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Homem comprou flores para o funeral da mulher que planeava matar no dia seguinte. O desfecho foi inesperado

Dois às 10
Hoje às 12:45

Mais Vistos

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Hoje às 14:52
1

Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

Novelas
15 nov 2025, 16:05
2

Acabaram as buscas: TVI revela novos detalhes sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

V+ TVI
Hoje às 16:05
3

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
Ontem às 18:43
4

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

1ª Companhia
Hoje às 16:40
5

Inês

Dois às 10
Hoje às 12:04
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

Dois às 10
Hoje às 14:50

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Novelas
Hoje às 15:30

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Hoje às 09:49

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

1ª Companhia
Hoje às 13:49

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Hoje às 14:52

TVI revela novos detalhes sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

V+ TVI
Hoje às 16:05

TVI PLAYER

Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»

1ª Companhia
Hoje às 11:45

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 1min

Dois às 10 - Primeira entrevista de Inês após ficar em segundo lugar no «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 09:50

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 48min

Emocionado, Filipe Delgado faz confissão: «Estou a descobrir emoções, a libertar...»

1ª Companhia
Há 36 min

1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Há 8 min

Amor à Prova: Sara faz chantagem com o pai

Amor à Prova
Há 16 min

Amor à Prova: Diagnóstico de David sobre Nico deixa Amália desconfiada

Amor à Prova
Há 20 min

Amor à Prova- Nelson afasta Cris: «Estás suspenso»

Amor à Prova
Há 25 min

Amor à Prova- Cris fica em pânico: «Está a dizer que a culpa do acidente do puto é minha?»

Amor à Prova
Há 30 min

Amor à Prova: Nico sofre um acidente enquanto festeja o seu aniversário

Amor à Prova
Há 33 min
Mais

NOVELAS

«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela

Novelas
Hoje às 08:02

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Hoje às 08:56

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Hoje às 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
Hoje às 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
Hoje às 12:26

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Novelas
Hoje às 10:16