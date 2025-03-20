Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 4 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 51 min

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 2h e 10min

TVI - Em cima da hora - 12 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 12 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ukra revela o impensável nos balneários: «Levou o bolo de aniversário e acabou com uma faca espetada»

Para Si
Hoje às 12:26

Após ficar sem os pais aos 10 anos, durante um ano, Lara teve este sonho todas as noites

Dois às 10
Hoje às 12:08

Órfã aos 10 anos, Lara foi confrontada com uma dura realidade

Dois às 10
Hoje às 12:06

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Hoje às 11:56

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Dois às 10
Hoje às 11:56

Kina esclarece motivo pelo qual não brindou Filipe Delgado: “Ele precisava de ajuda psicológica”

Dois às 10
Hoje às 11:46

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Hoje às 11:46

Mais Vistos

00:40

Imagens exclusivas: O confronto aceso entre Pedro Barroso e Rui Freitas nos bastidores da gala

1ª Companhia
Há 2h e 30min
1
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

1ª Companhia
Hoje às 15:31
2

Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»

Dois às 10
Hoje às 11:57
3

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
4

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

1ª Companhia
Ontem às 22:52
5

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Secret Story
20 mar 2025, 10:44
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

1ª Companhia
Hoje às 14:17

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Novelas
Hoje às 15:39

pri Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Dois às 10
Hoje às 15:49

Depois de alguns dias fora de casa, esta foi a reação emocionante do filho de Maria Botelho Moniz ao ver a mãe

V+ TVI
Hoje às 10:53

Novo bebé na família? Sandrina Pratas surpreende com irmão para Ariel

1ª Companhia
Hoje às 15:56

Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

1ª Companhia
Hoje às 10:29

TVI PLAYER

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Comandante Moutinho dá reprimenda a Pedro Barroso após discussão com Rui Freitas: «Interpretas mal»

1ª Companhia
Há 48 min

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
10 jan, 21:35

No rescaldo da discussão de Pedro Barroso e Rui Freitas, recrutas mostram-se tensos: «É injusto»

1ª Companhia
Há 1h e 39min

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

1ª Companhia
Hoje às 15:31

Dois às 10 - Primeira entrevista de Kina após ser expulsa da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 4 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 51 min

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 2h e 10min

TVI - Em cima da hora - 12 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 12 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ukra revela o impensável nos balneários: «Levou o bolo de aniversário e acabou com uma faca espetada»

Para Si
Hoje às 12:26
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09