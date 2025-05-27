Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 53 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 45min

Presidenciais 26: TVI e CNN Portugal preparam emissões especiais para a noite eleitoral

Hoje às 15:27

“Ninguém como Tu”: 2.ª temporada estreia a 19 de janeiro e promete suspense até ao fim

Hoje às 15:21

TVI - Em cima da hora - 16 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 16 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”

Dois às 10
Hoje às 12:31

Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita

Dois às 10
Hoje às 12:26

Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação

Dois às 10
Hoje às 11:53

Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”

Dois às 10
Hoje às 11:52

Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte

Dois às 10
Hoje às 11:34

Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir

Dois às 10
Hoje às 11:29

Mais Vistos

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Hoje às 12:07
1

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

1ª Companhia
Hoje às 10:37
2

«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Dois às 10
Hoje às 15:57
3

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Secret Story
18 set 2025, 16:18
4

Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Dois às 10
Hoje às 14:48
5

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Hoje às 11:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Dois às 10
Hoje às 10:58

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

1ª Companhia
Hoje às 12:46

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Hoje às 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Hoje às 12:07

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Hoje às 11:13

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Hoje às 11:00

TVI PLAYER

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
Ontem às 22:00

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Bom dia Alegria
Ontem às 11:05

Soneca na aula custa caro: Rui Freitas recebe castigo

1ª Companhia
Há 1h e 17min

Terra Forte: Susette faz tudo para destruir a paz entre Maria de Fátima e Flor

Terra Forte
Ontem às 23:00

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
14 jan, 22:10

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 45min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 53 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 45min

Presidenciais 26: TVI e CNN Portugal preparam emissões especiais para a noite eleitoral

Hoje às 15:27

“Ninguém como Tu”: 2.ª temporada estreia a 19 de janeiro e promete suspense até ao fim

Hoje às 15:21

TVI - Em cima da hora - 16 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 16 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Hoje às 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Hoje às 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
Hoje às 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
Ontem às 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
Hoje às 10:13