Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 55min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 5min

Ninguém como tu - Veja o episódio aqui

Ninguém como tu
Há 3h e 59min

Terra Forte - Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:21

Terra Forte: «Está mais do que na hora de acabar com esta mentira»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Manuel vai regressar para 'salvar' Flor?

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Jennifer dá uma lição a Armando

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: António está de regresso a casa

Terra Forte
Ontem às 23:52

Terra Forte: Armando deixa Vivi nervosa e vira-lhe as costas

Terra Forte
Ontem às 23:51

Amor à Prova: Melanie fica em pânico com revelação de André

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova: O primeiro beijo apaixonado de Melanie e André

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova: O que se passa com Afonso? Tomas e David ficam preocupados

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Mais Vistos

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
1

João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

Secret Story
Ontem às 12:52
2

Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

1ª Companhia
Ontem às 17:28
3

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Secret Story
5 dez 2025, 12:56
4

Inverno, humidade e roupa molhada? Este método japonês seca a roupa três vezes mais depressa

V+ TVI
Ontem às 12:38
5

Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa

Dois às 10
Ontem às 12:04
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Há quatro recrutas em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

1ª Companhia
Ontem às 08:12

Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado

Dois às 10
Ontem às 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Novelas
Ontem às 08:53

Cristina Ferreira prova que é possível viajar muitos dias sem repetir roupa

V+ TVI
23 jan, 16:14

Ex-concorrente passa por transformação física impressionante: «Estava a pesar pouco mais de 40 kgs»

1ª Companhia
Ontem às 08:43

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Dois às 10
23 jan, 14:48

TVI PLAYER

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris é detido - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 22:32

Terra Forte - Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:21

Rui Freitas indignado com a nomeação do Comandante: «Logicamente fico triste com isso»

1ª Companhia
Ontem às 22:49

«Eles têm sido incansáveis»: Noélia rendida ao magnifico trabalho dos faxinas

1ª Companhia
Ontem às 22:40

Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos

Dois às 10
Ontem às 12:38

Cristina Ferreira reage ao desaparecimento de filha de atriz: “Espero mesmo que se resolva”

Dois às 10
Ontem às 12:31
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 55min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 5min

Ninguém como tu - Veja o episódio aqui

Ninguém como tu
Há 3h e 59min

Terra Forte - Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:21

Terra Forte: «Está mais do que na hora de acabar com esta mentira»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Manuel vai regressar para 'salvar' Flor?

Terra Forte
Ontem às 23:54
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
Ontem às 10:59

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
25 jan, 11:26

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Novelas
Ontem às 16:06

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Novelas
Ontem às 13:53

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Novelas
Ontem às 14:25

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
Ontem às 09:29