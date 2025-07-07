Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte - Terra Forte: Toda a verdade sobre Vivi é descoberta - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3 min
Amor à Prova: Amália faz-se de sonsa com David e deixa-o a sentir-se culpado
Amor à Prova
Há 1h e 23min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Nada teve a ver com a depressão Kristin. Cristina Ferreira explica ausência de Cláudio Ramos
Dois às 10
Ontem às 15:35
Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»
1ª Companhia
Ontem às 16:36
«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre
Novelas
Ontem às 16:17
«Deus quis levar o nosso segundo bebé cedo demais»: mulher de ex-jogador do Benfica "chora" perda do filho
V+ TVI
Ontem às 17:23
De ir às lágrimas. Jovem que esteve às portas da morte conhece as pessoas que a salvaram no local do acidente
Dois às 10
Ontem às 12:02
TVI PLAYER
Depressão Kristin. Quem paga os estragos em casa ou no carro? Saiba como agir
CNN Breaking News
Ontem às 17:53
"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações
TVI Jornal
Ontem às 13:22
A ACONTECER
Terra Forte - Terra Forte: Toda a verdade sobre Vivi é descoberta - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3 min
NOVELAS
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
Ontem às 15:00
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
Ontem às 15:26